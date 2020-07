Gianluigi Buffon genoot zaterdag met volle teugen van zijn recordwedstrijd tegen stadgenoot Torino (4-1-zege). De inmiddels 42-jarige doelman van Juventus mag zich nu de speler met de meeste wedstrijden in de Serie A noemen, maar heeft voorlopig geen plannen om een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Buffon is normaal gesproken tweede keeper bij Juventus, maar trainer Maurizio Sarri besloot Wojciech Szczesny tegen Torino rust te geven en Buffon zijn recordwedstrijd te gunnen. De Italiaan stond voor de 648e keer in het veld in een Serie A-wedstrijd en troefde daarmee Paolo Maldini (647 duels) af.

"Het was niet lastig om op dit recordduel te wachten, hoor", zegt Buffon op de site van Juventus. De doelman evenaarde Maldini al op 18 december, maar kwam tot zaterdag niet meer in actie. "Ik had het ervoor over gehad om nog meer geduld op te brengen, want dit is een belangrijke fase in het seizoen. Het belang van deze wedstrijd was groter dan mijn persoonlijke record."

De eerste wedstrijd van Buffon in de Serie A dateert van november 1995, toen de inmiddels legendarische doelman zijn debuut maakte bij Parma. In de zomer van 2001 verkaste de Italiaan naar Juventus, waar hij - op een kort avontuur bij Paris Saint-Germain in het seizoen 2018/2019 na - onafgebroken speelde.

De spelers van Juventus knuffelen Gianluigi Buffon, die zijn historische 648e Serie A-duel speelde. (Foto: Getty Images)

'Ik ben nog altijd enthousiast over voetbal'

Hoewel Buffon het imposante Serie A-record inmiddels in handen heeft en geen eerste doelman meer is, piekert hij er niet over om te stoppen. De 176-voudig international verlengde deze week zijn aflopende contract bij Juventus met een jaar.

"Sinds mijn veertigste denk ik elke maand na over mijn toekomst, maar op dit moment maakt niets me gelukkiger dan het spelen van bepaalde wedstrijden", benadrukt Buffon, die dit seizoen zijn tiende landstitel met Juventus kan veroveren.

"De echte motivatie die ervoor zorgt dat ik ervoor kies om te blijven spelen, is dat ik nog altijd op een goed niveau mee kan. En als je nog altijd enthousiast bent, is het ook gewoon goed om door te gaan."

Juventus won de derby tegen Torino met 4-1 en zag concurrent Lazio verliezen van AC Milan (0-3), waardoor de titel binnen handbereik is. Het verschil tussen de koploper en naaste belager Lazio is inmiddels zeven punten, met nog acht speelronden te gaan.

