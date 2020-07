Peter Bosz is er zaterdag met Bayer Leverkusen niet in geslaagd om de DFB-Pokal te veroveren. De Nederlandse coach zag zijn ploeg in de finale in Berlijn met 2-4 verliezen van Bayern München.

Bayern zocht vanaf het eerste fluitsignaal de aanval en dat resulteerde na iets meer dan een kwartier in de openingstreffer van David Alaba. De Oostenrijker plaatste een vrije trap van de rand van het zestienmetergebied in de rechterbovenhoek.

Acht minuten later verdubbelde de 'Rekordmeister' de voorsprong. Na een prachtige steekpass van Joshua Kimmich schoof Serge Gnabry de bal in de verre hoek. Ook in het vervolg van de eerste helft hield Bayern de regie in handen en kon Leverkusen amper een vuist maken.

De eerste serieuze grote kans voor de ploeg van Bosz was pas vroeg in de tweede helft voor Kevin Volland, maar de invaller maaide over de bal heen. Aan de andere kant was het even later wel raak, waarbij doelman Lukás Hrádecky opzichtig in de fout ging. De Fin liet een afstandsschot van Robert Lewandowski glippen.

De wedstrijd leek gespeeld, maar na ruim een uur kwam Leverkusen tot scoren toen Sven Bender raak kopte uit een corner. Niet veel later waren de 'Werkself' dicht bij de aansluitingstreffer, maar een voorzet werd zowel door Volland als Kai Havertz gemist.

Bij dat korte offensief van Leverkusen bleef het, waarna Lewandowski in de slotfase met een schitterende stiftje voor de beslissing zorgde. Diep in blessuretijd benutte Havertz nog wel een strafschop voor Leverkusen na hands van Alphonso Davies, kort nadat een doelpunt van Volland om onduidelijke redenen nog werd afgekeurd.

De spelers van Bayern München met de DFB-Pokal. (Foto: Pro Shots)

Bosz grijpt voor vijfde keer naast hoofdprijs

Bayern veroverde zo voor de twintigste keer in de clubgeschiedenis de Duitse beker, waarmee de club recordhouder is. Eerder dit seizoen werd de formatie van coach Hans-Dieter Flick al voor de achtste keer op rij landskampioen.

Voor Bosz is het al de vijfde keer dat hij net naast een hoofdprijs grijpt als coach. Eerder verloor hij de Europa League-finale met Ajax (2017), de bekerfinale met Heracles Almelo (2012) en Maccabi Tel Aviv (2016) en de strijd om de Duitse supercup met Borussia Dortmund (2017).

Leverkusen greep vorige week ook al naast een Champions League-ticket. De ploeg moest in de Bundesliga genoegen nemen met de vijfde plaats, die goed is voor Europa League-deelname.