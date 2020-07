Dominique Bloodworth heeft zaterdag de Duitse beker veroverd met VfL Wolfsburg. De verdediger won met haar club in een spectaculaire finale na strafschoppen van SGS Essen (4-2).

De wedstrijd kende een bijzonder scoreverloop. Essen kwam al binnen een minuut spelen op een 0-1-voorsprong en maakte diep in de blessuretijd van de tweede helft de 3-3, waarmee een verlenging werd afgedwongen.

Bloodworth was in de 86e minuut verantwoordelijk voor de 3-2. Ze leek daarmee de matchwinner te worden, maar ze moest uiteindelijk ook nog aan de bak in de beslissende penaltyreeks omdat er niet werd gescoord in de verlenging.

De vaste kracht van de Oranjevrouwen opende zelf de serie en schoot overtuigend raak. Wolfsburg miste één keer en Essen faalde twee keer vanaf 11 meter, waardoor Bloodworth en haar ploeggenoten uiteindelijk alsnog feest konden vieren.

Wolfsburg prolongeerde vorige maand ook al de landstitel. De Volkswagenclub won liefst negentien van zijn twintig wedstrijden en speelde eenmaal gelijk. Wolfsburg kreeg slechts acht doelpunten tegen en scoorde zelf 88 keer.

Bloodworth kende zo een uiterst succesvol debuutseizoen bij Wolfsburg. Ze kwam vorig jaar over van Arsenal en droeg in het verleden ook het shirt van Essen, dat ze dus zaterdag in rouw dompelde.