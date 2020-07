Juventus heeft zaterdag ook zijn vierde competitiewedstrijd sinds de coronacrisis gewonnen. De koploper in de Serie A was thuis met 4-1 sterk voor stadgenoot Torino in een recordwedstrijd voor Gianluigi Buffon en loopt uit op concurrent Lazio.

Voor Buffon was het namelijk zijn 648e competitieduel, waarmee hij de speler is met de meeste wedstrijden in de Serie A. De 42-jarige doelman verbetert het record van Paolo Maldini, met wie hij het record sinds 18 december deelde. Sindsdien kwam Buffon niet meer in actie in de Serie A.

Juventus kende een uitstekende start, want Paulo Dybala opende al in de derde minuut de score na een fraaie slalom door de verdediging van Torino. Na een klein half uur verdubbelde Juan Cuadrado de marge met een schot in de verre hoek.

Matthijs de Ligt eiste diep in blessuretijd een negatieve hoofdrol voor zich op. De Oranje-international veroorzaakte een penalty met een handsbal en zag die benut worden door Andrea Belotti. Bovendien kreeg De Ligt hiervoor geel, waardoor hij geschorst is voor de volgende wedstrijd.

Cristiano Ronaldo vergrootte de voorsprong van Juventus na iets meer dan een uur spelen uit een fraaie vrije trap, waarna de net ingevallen Koffi Djidji met een eigen doelpunt de eindstand bepaalde.

Door de overwinning heeft Juventus nu zeven punten voorsprong op nummer twee Lazio. De ploeg uit Rome verloor thuis met 0-3 van AC Milan. Zlatan Ibrahimovic maakte uit een penalty zijn eerste doelpunt sinds de herstart van de Serie A. De andere treffers van Milan kwamen op naam van Hakan Calhanoglu en Ante Rebic.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A

Kadioglu en Elia trefzeker in Turkije

In Turkije hielp Ferdi Kadioglu Fenerbahçe met twee goals aan een 2-1-zege op Göztepe. De Nederlander, die in het verleden uitkwam voor NEC, opende in de 25e minuut de score met een schot in de verre hoek en was op slag van rust opnieuw trefzeker met een mooi afstandsschot.

Göztepe bracht in de tweede helft de spanning nog terug en Fenerbahçe eindigde het duel met tien man door een tweede gele kaart voor Serdar Aziz, maar de overwinning gaf de thuisploeg niet meer uit handen.

Ook Eljero Elia kwam namens Istanbul Basaksehir tot scoren. De vleugelaanvaller bepaalde diep in blessuretijd de eindstand in de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Antalyaspor, nadat hij pas enkele minuten in het veld stond.

Basaksehir gaat aan kop in de Süper Lig en heeft vijf punten voorsprong op nummer twee Trabzonspor, dat zondag nog op bezoek gaat bij Galatasaray. Fenerbahçe bezet de zesde plaats.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Süper Lig