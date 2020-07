Manchester United, Leicester City en Chelsea hebben zaterdag geen misstap begaan in de strijd om een Champions League-ticket in de Premier League. De 'Red Devils' wonnen met 5-2 van AFC Bournemouth, de 'Foxes' met 3-0 van Crystal Palace en de 'Blues' met 3-0 van Watford.

United kwam nog wel verrassend op een 0-1-achterstand tegen het Bournemouth van basisspeler Nathan Aké en invaller Danjuma Groeneveld. Junior Stanislas poortte Harry Maguire en schoot de bal in de korte hoek langs doelman David de Gea.

Daarna herstelde United nog voor rust de schade. Mason Greenwood zorgde voor de 1-1 met een schot in de bovenhoek, Marcus Rashford voor de 2-1 uit een strafschop en Anthony Martial voor de 3-1 met een schot via de onderkant van de lat.

United maakte het zichzelf na de pauze aanvankelijk enorm moeilijk en had na de 3-2 van Joshua King (strafschop) het geluk dat de 3-3 van Danjuma (terecht) werd afgekeurd wegens buitenspel.

Vervolgens was United wel weer bij de les en liep het uit naar 5-2. Greenwood was ook verantwoordelijk voor de 4-2 met een schot in de kruising en Bruno Fernandes bepaalde de eindstand op 5-2 uit een vrije trap.

Jamie Vardy tekent voor zijn honderdste doelpunt in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Leicester neemt in tweede helft afstand

Leicester nam pas in de tweede helft afstand van het Palace van basisklanten Patrick van Aanholt en Jairo Riedewald. Kelechi Iheanacho brak de ban met een intikker en Jamie Vardy deed de rest na een fout van Mamadou Sakho en een stiftje. Hij maakte zo zijn 100e en 101e doelpunt in de Premier League.

Chelsea ondervond weinig problemen met Watford. Olivier Giroud (tegendraads schot) en William (strafschop) hadden al voor rust de 2-0 op het scorebord gezet en diep in de blessuretijd van de tweede helft deed Ross Barkley nog een extra duit in het zakje.

Het verschil tussen nummer drie Leicester (58 punten), nummer vier Chelsea (57) en nummer vijf United (55) is klein. De top vier plaatst zich voor de Champions League en mogelijk ook de nummer vijf als Manchester City, de huidige nummer twee, daadwerkelijk wordt uitgesloten van Europees voetbal.

Alexandre Lacazette scoort voor Arsenal tegen Wolverhampton Wanderers. (Foto: Pro Shots)

Wolverhampton verliest van Arsenal

Wolverhampton deed slechte zaken. De nummer zes verloor met 0-2 van Arsenal. Bukayo Saka (volley) en Alexandre Lacazette (schot via binnenkant van de paal) produceerden de treffers. Wolverhampton zag United uitlopen tot drie punten. Arsenal is terug te vinden op de zevende plaats, op zes punten van United.

Brighton & Hove Albion, waar Davy Pröpper in de basis stond, zette een grote stap richting handhaving in de Premier League dankzij een 0-1-zege op Norwich City, waar Tim Krul onder de lat stond. Leandro Trossard kroonde zich halverwege de eerste helft tot matchwinner met een intikker.

De verhoudingen onderaan de ranglijst beginnen steeds duidelijker te worden. Brighton heeft als nummer vijftien negen punten voorsprong op de onveilige achttiende plaats van Aston Villa. Norwich is hekkensluiter en heeft zeven punten achterstand op de veilige zeventiende plaats van Watford.

Zondag staan Burnley-Sheffield United, Newcastle United-West Ham United, Liverpool-Aston Villa en Southampton-Manchester City op het programma en maandag wordt Tottenham Hotspur-Everton afgewerkt. Daarna zijn er nog vijf speelrondes in Engeland.

