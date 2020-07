Brighton & Hove Albion heeft zaterdag een grote stap gezet richting handhaving in de Premier League. De 'Seagulls' wonnen met 0-1 op bezoek bij Norwich City, dat afstevent op degradatie.

Brighton had de zege te danken aan Leandro Trossard. De aanvaller zorgde in de 25e minuut voor het enige doelpunt van de wedstrijd door de bal op aangeven van Aaron Mooy van dichtbij binnen te tikken.

Bij Brighton had Davy Pröpper een basisplaats en bij Norwich stond Tim Krul onder de lat. De doelman blunderde woensdag nog opzichtig bij Arsenal (4-0), maar trof geen blaam bij de treffer van Trossard.

Brighton vergrootte als nummer vijftien de voorsprong op nummer achttien Aston Villa, dat op dit moment de eerste degradatieplek bezit, tot negen punten. Villa reist zondag nog af bij kampioen Liverpool.

Norwich heeft een klein wonder nodig om ook volgend seizoen actief te mogen zijn op het hoogste niveau. De promovendus is de hekkensluiter met zeven punten achterstand op de veilige nummer zeventien Watford, dat later op zaterdag speelt bij Chelsea.

