De positie van Quique Setién bij FC Barcelona staat door de teleurstellende resultaten van de Catalanen zwaar onder druk, maar de coach maakt zich niet druk over de vele geruchten over een naderend ontslag.

"Ik heb deze situatie wel vaker meegemaakt als de resultaten tegenvallen, daar heb ik verder geen controle over. Het is het circus waar we als coaches in zitten", zei Setién zaterdag volgens Marca op zijn persconferentie voor het uitduel met Villarreal.

"Daarom denk ik ook geen seconde na over wat er met mij gaat gebeuren. Ik concentreer me op de belangrijke dingen en denk niet aan de dingen die worden geschreven en gezegd."

Sinds de hervatting van La Liga na de coronacrisis heeft Barcelona al de nodige steken laten vallen. Van de zes wedstrijden in juni wonnen de Catalanen er maar drie, waardoor Real Madrid de koppositie heeft overgenomen.

Quique Setién maakt zich niet druk over de geruchten over zijn positie. (Foto: Pro Shots)

'Niveau was vaak wel goed'

Volgens Spaanse media kan Setién, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, zich niet nog meer misstappen veroorloven. De 61-jarige Spanjaard vindt dat zijn ploeg tot dusver ook wat pech heeft gehad, vooral in uitduels.

"Als je kijkt naar de resultaten in uitduels kan je weliswaar concluderen dat we punten hebben laten liggen, maar het niveau was wel goed", aldus Setién. "Soms verdienden we het niet om puntenverlies te lijden en waren er omstandigheden waar we geen controle over hadden. Maar we zullen blijven vechten."

Villarreal-FC Barcelona begint zondag om 22.00 uur. Setién kan wederom niet beschikken over Frenkie de Jong, die al weken met een kuitblessure kampt.

Koploper Real, dat met nog vijf speelronden te gaan vier punten meer heeft dan de Catalanen, begint zondag om 14.00 uur al aan de uitwedstrijd tegen Club Athletic in Bilbao.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in La Liga