Het Fleetwood Town van manager Joey Barton en Wycombe Wanderers hebben vrijdagavond een bizar play-offduel gespeeld voor promotie naar het Championship. De wedstrijd begon met drie goals in zes minuten en eindigde met vuurwerk dat op het veld werd gegooid, hoewel er geen fans in het stadion mochten zijn.

Het duel op Highbury, het stadion van Fleetwood Town, moest in de 88e minuut even worden stilgelegd nadat er een stuk vuurwerk vlak bij een van de grensrechters landde. Het is nog onduidelijk wie het gegooid heeft, maar de kans is groot dat Fleetwood Town een straf kan verwachten.

De thuisploeg verloor de eerste wedstrijd van de halve finales van de play-offs in League One met 1-4 en lijkt daardoor promotie naar het op een na hoogste niveau van Engeland te kunnen vergeten. De return is maandag.

De heenwedstrijd had zo'n beetje alles in zich. Na zes minuten stond het al 1-2 door een hard schot van Wycombe-middenvelder Nnamdi Ofoborh, een rake penalty van Fleetwood Town-aanvaller Ched Evans en een eigen doelpunt van Fleetwood-keeper Alex Cairns, die de bal uit een corner onhandig in zijn goal stompte.

Vervolgens kreeg verdediger Lewie Coyle van de thuisploeg een rode kaart voor een keiharde tackle, stopte Cairns op geweldige wijze een strafschop, scoorden David Wheeler en Alex Samuel voor Wycombe en moest Fleetwood zelfs met negen man verder omdat Paddy Madden geel kreeg voor een schwalbe en direct nog een keer geel voor protesteren.

Het League One-seizoen werd voortijdig gestaakt vanwege de coronacrisis, maar de play-offs om promotie worden nog wel afgewerkt.

Er zaten geen fans, maar wel etalagepoppen op de tribune bij Fleetwood Town-Wycombe Wanderers. (Foto: Pro Shots)