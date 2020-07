Feyenoord lijkt zich alsnog te gaan versterken met Bryan Linssen. De transfervrije aanvaller van Vitesse legde eerder nog een aanbieding van de Rotterdammers naast zich neer, maar beide partijen hebben elkaar alsnog een mondeling akkoord bereikt.

Volgens VI en het AD hoopt Feyenoord Linssen maandag te kunnen presenteren. Linssen staakte vorige maand de onderhandelingen omdat hij niet blij was met het eerste voorstel. Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord nam deze week contact met hem op en toen kwamen ze er alsnog uit.

Feyenoord ziet in Linssen de vervanger van Luis Sinisterra, die nog maanden is uitgeschakeld vanwege een zware knieblessure. De club haalde eerder deze week de transfervrije jonge Duitse aanvaller Christian Conteh (20) van FC St. Pauli voor de positie van linksbuiten, maar hij krijgt eerst de tijd om te wennen.

Linssen speelde sinds de zomer van 2017 voor Vitesse. Hij kwam tot 113 officiële wedstrijden, waarin hij 47 doelpunten maakte en 20 assists leverde. Hij droeg in het verleden ook het shirt van FC Groningen, Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard.

Feyenoord is vooralsnog zeer bedrijvig op de transfermarkt. De nummer drie van het voortijdig beëindigde seizoen in de Eredivisie verzekerde zich naast die van Conteh ook al van de komst van middenvelder Mark Diemers, die voor een bedrag van rond de 1 miljoen euro werd overgenomen van Fortuna.

Jesper Drost in het tricot van Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

Drost keert terug bij PEC

Jesper Drost keert na vijf jaar terug bij PEC Zwolle. De 27-jarige middenvelder komt transfervrij over van Heracles Almelo en tekent een contract voor een jaar in het MAC³PARK stadion met een optie op nog een seizoen.

"Het is geen geheim dat ik bij PEC Zwolle de mooiste jaren uit mijn carrière heb gehad. Hier heb ik mijn debuut gemaakt, voor het eerst in de Eredivisie gespeeld en prijzen gewonnen. De afgelopen jaren heb ik ook elders ervaring opgedaan", zegt Drost op de website van PEC.

"Nu diende de kans zich aan om terug te keren bij PEC Zwolle. Er is in de afgelopen vijf jaar veel veranderd, met de overgang naar gras als recentste verandering, maar gelukkig is ook nog veel hetzelfde. Dat maakt dat het echt als thuiskomen voelt. Ik heb heel veel zin om hier opnieuw het publiek te vermaken."

Drost speelde eerder tussen 2010 en 2015 bij PEC, waarmee hij kampioen werd in de Eerste Divisie en de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal won. Hij vertrok vervolgens naar FC Groningen, maar daar was hij net als bij Heracles een stuk minder succesvol.