Ajax verkoopt Sven Botman aan Lille OSC. De Amsterdammers ontvangen vele miljoenen voor de twintigjarige verdediger, die afgelopen seizoen werd verhuurd aan sc Heerenveen.

Volgens De Telegraaf, VI en het AD betaalt Lille, de nummer vier van de Franse Ligue 1, minimaal 7 miljoen euro voor Botman, die in maart nog zijn contract bij Ajax met een jaar verlengde tot medio 2023. Hij zou bij Lille een verbintenis voor vijf jaar tot de zomer van 2025 tekenen.

"Dat de technisch directeur van Lille, Luis Campos, uitgerekend Sven wil hebben, weegt zwaar mee in zijn beslissing om weg te gaan bij Ajax. Je zou voor de gein zijn trackrecord eens moeten bekijken. Al zijn aankopen zijn een succes", zegt Botmans zaakwaarnemer Nikkie Bruinenberg vrijdag tegen De Telegraaf.

Botman wordt bij Lille gezien als de vervanger van Gabriel Magalhães. Die Braziliaanse verdediger staat op het punt te vertrekken naar Napoli. Botman moet in Stade Pierre-Mauroy de concurrentie aangaan met Tiago Djaló, Kouadio-Yves Dabila, José Fonte en Saad Agouzoul.

De jeugdinternational wachtte nog op zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij zou in de voorbereiding op komend seizoen aansluiten bij de selectie van trainer Erik ten Hag, maar de verwachting was niet dat hij kans zou maken op veel speeltijd gezien de aanwezigheid van Daley Blind links centraal achterin.

Botman doorliep de jeugdopleiding van Ajax en speelde 28 wedstrijden voor Jong Ajax. Hij had in het voorbije seizoen een basisplaats bij Heerenveen. Directeur spelerszaken Marc Overmars van Ajax zei vorige week nog dat hij veel vertrouwen in hem heeft, maar doet hem dus toch van de hand.