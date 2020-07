Vitesse heeft vrijdag in Waterontharder.com een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Het bedrijf dat onder meer is gespecialiseerd in het ontkalken van water tekent een contract voor twee seizoenen.

Vitesse en Waterontharder.com zijn geen onbekenden van elkaar, want sinds januari van dit jaar prijkten zij al op de rug van het thuis- en uitshirt. Huidige hoofdsponsoren Koninklijke Burgers' Zoo en Nederlands Openluchtmuseum blijven in een andere rol verbonden aan de club.

"Wij zijn verheugd om Waterontharder.com te presenteren als nieuwe hoofdsponsor. Doordat Waterontharder.com juist in deze periode het contract openbreekt en uitbreidt laat het zien dat het achter ons staat en in de club gelooft. Hiermee maken we ook op commercieel vlak opnieuw stappen", zegt commercieel directeur Olivier Smit van Vitesse.

"Begin dit jaar is Waterontharder.com shirtsponsor geworden en daarbij spraken we al de intentie naar elkaar uit om intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Het is fijn om te merken dat die intenties ook werkelijkheid zijn geworden en dat daarmee in deze moeilijke tijd de continuïteit gewaarborgd blijft."

Vitesse, dat de samenwerking met Waterontharder.com lanceerde met een vlucht over Arnhem waarbij Theo Janssen de directeur van het bedrijf een inburgeringscursus gaf, verkeert net als veel andere Nederlandse profclubs in financieel zwaar weer door de coronacrisis.

De Arnhemmers verloren vorige maand de rechtszaak die ze hadden aangespannen tegen de eigenaar van het GelreDome vanwege het niet verlagen van de stadionhuur in de voetballoze maanden. Daarentegen staan de spelers, stafleden en directie tijdelijk salaris in om de club financieel te ondersteunen.