Wesley Sneijder is geraakt door de oproep van de supporters van FC Utrecht om zijn rentree te maken als voetballer. De 36-jarige middenvelder gaat serieus nadenken om te gaan spelen bij de club uit de Eredivisie.

Sneijder werd donderdag door een groep fans van FC Utrecht gevraagd om voor hun club uit te gaan komen. Ze zochten hem op met onder meer een spandoek en vuurwerk. Hij zei tegen hen dat hij er "zeker over nadenkt" en dat hij al met FC Utrecht heeft gesproken.

"De oproep van de supporters raakte me zeker. Ik ben niet fit, maar dat is ook logisch als je anderhalf jaar lang niets hebt gedaan. Maar ik weet wel dat als de knop omgaat, ik binnen drie maanden fit ben", zegt Sneijder vrijdag in gesprek met Yves Gijrath in de podcast The GYGS.

"Het zou theoretisch zeker kunnen dat ik weer ga voetballen, maar dit is niet iets wat je binnen 24 uur beslist. Hier moet ik heel goed over na gaan denken. Ik doe ook andere dingen nu, dus dat moet dan ook weer allemaal anders. Maar dit heeft me getriggerd."

'Sneijder heel interessant voor FC Utrecht'

FC Utrecht bevestigde eerder op vrijdag tegen NU.nl dat zij al een keer om tafel zijn gegaan met Sneijder om te praten over een eventuele comeback als voetballer. De Domstedelingen hebben hem geen deadline gegeven van wanneer hij een beslissing moet nemen.

"We hebben altijd goed contact gehad en daarbij is ook een rentree ter sprake gekomen. Hij neemt de tijd om na te denken of hij het echt wil en of hij ervan overtuigd is dat hij weer topfit kan worden. Een gedreven en topfitte Sneijder is heel interessant voor FC Utrecht", zei technisch directeur Jordy Zuidam.

Als geboren Utrechter kwam Sneijder nooit uit voor FC Utrecht. Hij begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde verder voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice, Al-Gharafa en het Nederlands elftal, waar hij met 134 interlands recordhouder is. Hij beëindigde vorig jaar zijn succesvolle carrière.