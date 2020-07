NAC Breda zit in aanloop naar het nieuwe seizoen plotseling zonder trainer én technisch directeur. De Keuken Kampioen Divisie-club nam vrijdag afscheid van Peter Hyballa en Tom van den Abbeele.

Hyballa en Van den Abbeele lagen vorige maand met elkaar overhoop. Hyballa kraakte toen in een interview met BN DeStem in stevige bewoordingen het aankoopbeleid van Van den Abbeele. "NAC is geen sociëteit of opvanghuis. NAC moet presteren."

Algemeen directeur Mattijs Manders wil nu niet bevestigen dat Hyballa en Van den Abbeele naar aanleiding daarvan moeten vertrekken. Hij wil alleen kwijt dat er een verschil van inzicht is met beide partijen en er geen vertrouwen is in een verdere samenwerking.

"Aankomend seizoen wordt bijzonder belangrijk voor de toekomst van NAC. Aan de vooravond hiervan, dienen wij het volste vertrouwen te hebben in ieder onderdeel van de organisatie. Hierdoor hebben wij deze moeilijke beslissing moeten nemen in het belang van NAC", aldus Manders.

Manders gaf na de de uitspraken van Hyballa nog te kennen dat hij met hem om de tafel, maar hem niet gaat ontslaan. "Ontslaan is een nogal onorthodoxe en ultieme maatregel. Die beslissing neem je weloverwogen. Dat speelt nu helemaal niet. We gaan dit intern oplossen, als volwassen kerels bij elkaar."

Hyballa coachte NAC slechts zeven wedstrijden

Hyballa, die eerder in Nederland actief was bij NEC, werd in februari aangesteld als trainer van NAC, als opvolger van de ontslagen Ruud Brood. Hij coachte de Brabanders slechts zeven wedstrijden voordat het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie in maart beëindigd werd vanwege de coronacrisis.

Van den Abbeele, die in het verleden als scout werkzaam was bij PSV, was sinds april vorig jaar de technisch directeur. NAC hoopt op korte termijn een nieuwe trainer en technisch directeur te kunnen presenteren. De naam van Alfons Groenendijk zingt al rond in het Rat Verlegh Stadion.

NAC maakte nog kans op promotie naar de Eredivisie. De ploeg mocht als een van de periodekampioenen meedoen aan de play-offs. De club haalde bovendien de halve finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi, waarin kansloos met 7-1 werd verloren op bezoek bij Feyenoord.

Het afgelopen half jaar beleefde NAC roerige tijden. In april vertrok Luuc Eisenga als algemeen directeur vanwege een verschil van inzicht met de raad van commissarissen (rvc). Manders kwam vorige maand over als voorzitter van de Eredivisie CV (ECV).

Bekijk de uitslagen en de eindstand in de Keuken Kampioen Divisie