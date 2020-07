Daley Sinkgraven is zaterdag niet van de partij als zijn ploeg Bayer Leverkusen tegen Bayern München speelt om een hoofdprijs. De middenvelder moet met een heupblessure de finale van de DFB-Pokal aan zich voorbij laten gaan.

Sinkgraven, die zaterdag zijn 25e verjaardag viert, speelde vorige week nog 85 minuten mee in de laatste competitiewedstrijd van Leverkusen tegen Mainz (1-0-zege).

De oud-speler van sc Heerenveen en Ajax wordt vaker geplaagd door blessures. Mede daardoor kwam hij dit seizoen tot slechts dertien competitiewedstrijden.

Behalve Sinkgraven mist Leverkusen-trainer Peter Bosz alleen aanvaller Paulinho. De Braziliaan werd vrijdag succesvol geopereerd aan een gescheurde kruisband en zal maandenlang moeten revalideren.

Leverkusen-trainer Peter Bosz. (Foto: Pro Shots)

'We gaan er alles aan doen om die beker te pakken'

Bosz kijkt reikhalzend uit naar de finale van de DFB-Pokal, die Leverkusen alleen in 1993 wist te winnen. "Voor onze club is dit een heel belangrijke wedstrijd, we staan niet elk jaar in de bekerfinale. Daarom is het extra jammer dat we zonder onze fans moeten spelen."

Bayern München werd met overmacht kampioen en heeft al sinds begin december niet meer verloren. Desondanks denkt Bosz een goede kans te maken in de finale in Berlijn. "Alles is mogelijk."

"Dit wordt een heel andere wedstrijd dan de competitieduels", zei de trainer. "Het zal vooral afhangen van hoe goed wij spelen. We gaan er alles aan doen om die beker aan het einde te kunnen ophalen."

Bosz' collega Hansi Flick mist zaterdag de geblesseerde middenvelders Corentin Tolisso en Javi Martínez. Niklas Süle is een vraagteken, na de laatste training wordt besloten of de verdediger deel uitmaakt van de wedstrijdselectie.

De finale van de DFB-Pokal begint zaterdag om 20.00 uur.