Wesley Sneijder denkt erover na om zijn comeback te maken als voetballer. De 36-jarige recordinternational van het Nederlands elftal is in gesprek met FC Utrecht.

"We hebben altijd goed contact gehad en daarbij is ook een rentree ter sprake gekomen", zegt technisch directeur Jordy Zuidam vrijdag tegen NU.nl.

"Hij neemt de tijd om na te denken of hij het echt wil en of hij ervan overtuigd is dat hij weer topfit kan worden. Een gedreven en topfitte Sneijder is heel interessant voor FC Utrecht."

Als geboren Utrechter kwam Sneijder nooit uit voor de drievoudig bekerwinnaar. Hij begon zijn loopbaan bij Ajax en speelde verder voor Real Madrid, Internazionale, Galatasaray, OGC Nice, Al-Gharafa en het Nederlands elftal.

Hij beleefde zijn topjaar in 2010, toen hij met Inter de Champions League won en kampioen werd en met Oranje de finale van het WK haalde. Verder pakte hij ook met Ajax, Real Madrid en Galatasaray de landstitel.

Volgt Wesley Sneijder het voorbeeld van Arjen Robben met een comeback als voetballer? (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht-fans zien Sneijder graag komen

Donderdag werd Sneijder al door een groep supporters van FC Utrecht gevraagd om voor hun club te gaan spelen. Ze zochten de voormalige middenvelder op met onder meer een spandoek en vuurwerk.

Sneijder reageerde op de oproep door te zeggen dat hij er "zeker over nadenkt" en dat hij al met FC Utrecht heeft gesproken. Dat wordt nu dus bevestigd door de clubleiding van de Domstedelingen.

Het nieuws over Sneijder volgt zes dagen nadat Arjen Robben bekendmaakte dat hij voor FC Groningen gaat spelen. De 96-voudig Oranje-international stopte vorig jaar net als Sneijder, maar keert terug bij de club waar hij debuteerde als prof.