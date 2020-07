Merel van Dongen maakt de overstap van Real Betis naar Atlético Madrid. De verdediger van de Oranjevrouwen heeft voor twee jaar getekend bij de Spaanse club, die in 2016, 2017 en 2018 kampioen van de Primera División Femenina de España werd.

"De ambitie om de stap naar een topclub te zetten heb ik altijd gehad en ik ben daarom heel blij met mijn transfer naar Atlético Madrid. Een club met een rijke historie in het vrouwenvoetbal", zegt Van Dongen vrijdag in een eerste reactie op haar transfer.

De 27-jarige Van Dongen speelde twee jaar bij Betis, dat haar overnam van Ajax. Ze wordt de enige Nederlandse bij Atlético, omdat keeper Sari van Veenendaal net vertrokken is. De captain van Oranje was afgelopen seizoen reservekeeper in Madrid en koos voor een transfer naar PSV.

Van Dongen debuteerde vijf jaar geleden in Oranje, maar behoorde niet tot de selectie die in 2017 Europees kampioen werd. Ze ging vorig jaar wel mee naar het WK in Frankrijk en veroverde daar in de loop van het toernooi een basisplaats.

Atlético krijgt concurrentie van Real

Met Atlético hoopt Van Dongen nu ook op clubniveau om de prijzen te kunnen spelen. De Madrilenen krijgen komend seizoen concurrentie van stadgenoot Real Madrid, dat deze week bekendmaakte dat het een vrouwentak begint.

Real was de enige Spaanse topclub zonder vrouwenteam, terwijl het vrouwenvoetbal in Spanje steeds populairder wordt. FC Barcelona, de club van Lieke Martens, haalde vorig seizoen de finale van de Champions League, die met 4-1 verloren werd van Olympique Lyon.