Robert Mühren speelt ook komend seizoen voor SC Cambuur. De Friese club huurt de topscorer van het afgelopen Keuken Kampioen Divisie-seizoen nog een jaar van Zulte Waregem.

Mede door de 26 competitietreffers van Mühren beleefde Cambuur afgelopen seizoen een uitstekend jaar en dus wilde de club graag door met de 31-jarige Volendammer. "Het was heel lang onzeker of het ging slagen, maar we zijn enorm blij dat het is gelukt", zegt technisch manager Foeke Booy vrijdag op de website van Cambuur.

Mühren en Cambuur leken op weg naar de Eredivisie. De club stond met een flinke voorsprong bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, maar doordat het seizoen vanwege de coronacrisis niet is afgemaakt, grepen de Leeuwarders naast promotie.

De club wil niets liever dan komend seizoen wel promotie afdwingen en Mühren maakt daar graag deel van uit. "Robert wilde zelf ontzettend graag blijven en sportief revanche nemen met iedereen die betrokken is bij de club", aldus Booy.

Het contract van Mühren bij Zulte Waregem loopt nog tot medio 2021. De Belgische club legde hem begin 2017 vast, maar heeft al jaren geen plannen met hem. Eerder werd Mühren verhuurd aan Sparta Rotterdam en NAC Breda.

Het seizoen van de Keuken Kampioen begint op 28 augustus, twee weken voor de start van de Eredivisie.