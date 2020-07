José Mourinho had donderdagavond geen begrip voor een ingreep van de VAR bij de 3-1-nederlaag van zijn Tottenham Hotspur tegen Sheffield United. De gelijkmaker van de 'Spurs' werd afgekeurd door de videoarbiter.

"Ik zou graag willen zeggen wat ik denk, maar als ik dat doe dan heb ik een probleem", zei Mourinho op de digitale persconferentie na de wedstrijd. "Misschien word ik dan geschorst en dat wil ik niet."

"Maar het feit is dat de scheidsrechter hier vanavond niet was. Die zat ergens verstopt in een kantoor. De scheidsrechter op het veld zou de baas moeten zijn", stelde Mourinho. "Onze mooi sport gaat hiermee de verkeerde richting op."

Na lang beraad keurde de VAR donderdag de 1-1 van Harry Kane af, omdat zijn teamgenoot Lucas Moura in aanloop naar de goal de bal met de arm raakte. De Braziliaan werd getackeld en viel met zijn arm op de bal.

Mourinho verwacht meer mentale kracht na tegenslag

Mourinho wilde niet alleen de arbitrage de schuld geven van de nederlaag. "Wij moeten beter spelen. Mentaal moeten we sterker zijn als er zoiets gebeurt in de wedstrijd. We kunnen niet mentaal sterven na zo'n beslissing van de scheidsrechter."

"In de eerste helft speelden we goed, maar die afgekeurde treffer deed veel pijn. Na rust hebben we bijna geen kansen meer gecreëerd", concludeerde Mourinho. "Maar ik weet nu wel wat meer over het profiel van mijn spelers."

De ploeg van aanvaller Steven Bergwijn, die donderdag de eerste 56 minuten meespeelde, krijgt maandag kans op revanche als er een thuiswedstrijd tegen Everton op het programma staat. Tottenham staat teleurstellend negende in de Premier League.

