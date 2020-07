Trainer Zinédine Zidane was donderdag vooral blij met Sergio Ramos na de 1-0-zege van Real Madrid op Getafe. Dankzij een benutte strafschop van de aanvoerder zette 'De Koninklijke' weer een stap richting het kampioenschap.

"Ramos is niet alleen onze aanvoerder op het veld, maar ook daarbuiten", zei Zidane op de digitale persconferentie na de wedstrijd in Estadio Alfredo di Stefano.

"Hij heeft een unieke instelling en die draagt hij over op de rest van het team. Ik ben blij dat hij elf minuten voor tijd de penalty nam, want als Ramos achter de bal gaat staan, dan heb ik altijd veel vertrouwen."

Het was al de vierde treffer van Ramos sinds La Liga werd hervat na de corona-uitbraak. De Spanjaard loste onlangs al Ronald Koeman af als meest scorende verdediger in de Spaanse competitie en beleefde donderdag een nieuwe mijlpaal met zijn 450e competitiewedstrijd voor Real Madrid.

Meeste competitieduels Real Madrid 1. Raúl - 550 (1994-2010)

2. Manuel Sanchís - 523 (1983-2001)

3. Iker Casillas - 510 (1999-2015)

4. Santillana - 461 (1971-1988)

5. Sergio Ramos - 450 (2005-heden)

Zidane mist door vermoeidheid frisheid in aanval

Ondanks de drie punten was Zidane opnieuw niet tevreden over het spel van Real. "Het is zwaar, omdat we elke drie dagen een wedstrijd spelen. Vooral in de aanval missen we frisheid. Het belangrijkste is dat we de verdediging gesloten houden en dat lukte vandaag. Als je geduld blijft hebben, kun je altijd een doelpunt maken. Dat bleek vandaag maar weer", aldus de Franse coach.

Real heeft alle zes zijn duels sinds de hervatting van de competitie gewonnen en nam daardoor de koppositie over van Barcelona. Met nog vijf wedstrijden te spelen heeft de ploeg uit de hoofdstad een voorsprong van vier punten en een beter onderling resultaat dan de aartsrivaal.

"We hebben nog vijf finales te gaan", sprak Zidane. "Onze volgende wedstrijd is zondagmiddag alweer uit tegen Athletic Club, we zullen goed moeten herstellen na de zware wedstrijd van vanavond."

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane. (Foto: Pro Shots)

