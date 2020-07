De KNVB heeft deze week de commissie Mijnals opgericht, die inclusiviteit moet bevorderen en gaat strijden tegen racisme. Tv-presentator Humberto Tan wordt voorzitter van de commissie, waar onder anderen voormalig topvoetballer Ruud Gullit in plaatsneemt.

De commissie Mijnals, vernoemd naar Humphrey Mijnals, de eerste Surinaamse voetballer in het Nederlandse elftal, gaat de KNVB en de Rijksoverheid adviseren. Het is een onderdeel van het KNVB-project 'Ons voetbal is van iedereen. Samen zetten we racisme en discriminatie buitenspel'.

Naast Tan en Gullit hebben ook de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, voormalig aanvoerder van de Oranjevrouwen Daphne Koster, voorzitter van amateurclub ODIN'59 Jacinta Lieuwes, hoogleraar sport en recht Marjan Olfers, advocaat Robert Geerlings en Jeroen Visscher, oud gastdocent aan de trainersopleiding KNVB, zitting in de commissie.

De voetbalbond zet nadrukkelijk in op de strijd tegen racisme na een incident bij FC Den Bosch-Excelsior vorig jaar november, waarbij Excelsior-speler Ahmed Mendes Moreira racistisch werd bejegend.

"Na de afschuwelijke beelden van FC Den Bosch-Excelsior werd het weer pijnlijk duidelijk dat we racisme en discriminatie in het voetbal echt buitenspel moeten zetten", zegt Tan op de website van de voetbalbond. "Bij de KNVB heerst het besef dat hiervoor ook de beschikbare kennis en draagvlak in het voetbal en in de samenleving moeten worden benut."

'Oprichting van commissie is langgekoesterde wens'

De commissie Mijnals zal de KNVB en de Rijksoverheid gevraagd en ongevraagd adviseren en komt minstens vier keer per jaar samen. "De vraag aan ons is om plannen en strategieën vanuit onze expertise te toetsen, onze eigen prioriteiten in te brengen en gezamenlijk met de KNVB en Rijksoverheid ambitie te tonen en te realiseren", vertelt Tan.

De KNVB stelde onlangs oud-profvoetballer Houssin Bezzai (41) aan als projectmanager antiracisme. Hij noemt de oprichting van de commissie Mijnals een "langgekoesterde wens".

"We zijn blij met de commissie Mijnals als waardevolle toevoeging aan de reeds lopende initiatieven. Want gezamenlijk, als we alle kennis en inzet bundelen, komen we verder met de bestrijding van racisme en discriminatie", aldus Bezzai.