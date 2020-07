De ruime 4-0-nederlaag van Liverpool tegen Manchester City had volgens beide trainers niets te maken met het titelfeest van de landskampioen. De ploeg was even gretig en geconcentreerd als normaal, vond zowel Jürgen Klopp als Josep Guardiola.

"Ik denk dat ze flink veel bier hebben gedronken vorige week. Maar dat was vanavond echt wel uit hun bloed", zei City-trainer Guardiola.

Liverpool veroverde vorige week donderdag zijn eerste landstitel in dertig jaar doordat concurrent City met 2-1 van Chelsea verloor. De wedstrijd tegen City was de eerste wedstrijd voor 'The Reds' sinds het kampioenschap.

Voor aanvang van de wedstrijd in het lege Etihad Stadium vormden de spelers van City een erehaag voor de nieuwe kampioen. "Ik zag toen in de gezichten van de spelers van Liverpool een geweldige focus", vertelde Guardiola. "Ze wilden deze wedstrijd echt niet verliezen en vanaf de eerste minuut hebben ze er hard voor gestreden."

Spelers van City vormden voor de wedstrijd een erehaag voor kampioen Liverpool. (Foto: Pro Shots)

'Als er één ploeg is die je zo'n pak rammel kan geven, dan is het City'

Bij rust stond Liverpool echter al met 3-0 achter. Maar ook Klopp wilde niets weten van een gebrek aan inzet na het titelfeest.

"Als jullie graag een artikel willen schrijven over een verminderde focus, ga vooral je gang", zei de Duitse coach op de digitale persconferentie na de wedstrijd. "Maar de instelling van mijn team beviel me, hun inzet was geweldig. De spelers vochten met alles wat ze hadden."

"Als er één ploeg ter wereld is, die je zo'n pak rammel kan geven, dan is het Manchester City wel. En ze wilden zich natuurlijk graag bewijzen tegen de kampioen", zei Klopp.

"Maar dit heeft niets met het titelfeest van vorige week te maken. Deze nederlaag doet gewoon erg veel pijn."

Jürgen Klopp (l) en Josep Guardiola na de wedstrijd. (Foto: Pro Shots)

Liverpool jaagt in laatste duels op records

Het was pas de tweede competitienederlaag van het seizoen voor Liverpool. In de laatste zes duels jaagt de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum nog op enkele Premier League-records.

Liverpool heeft nog vijftien punten nodig om het record van honderd punten (Manchester City in seizoen 2017/2018) te verbeteren. Bij zeges op Aston Villa, Burnley en Chelsea heeft Liverpool al zijn thuisduels dit seizoen gewonnen. En er heeft nog nooit ploeg meer dan negentien punten voorsprong gehad aan het einde van het seizoen, Liverpool staat nu twintig punten voor op City.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League