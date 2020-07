Real Madrid heeft donderdagavond de koppositie in La Liga verstevigd. De ploeg van manager Zinédine Zidane won dankzij een doelpunt van aanvoerder Sergio Ramos met 1-0 van Getafe en zette een belangrijke stap naar de landstitel.

Real wist de eerste vijf duels na de coronacrisis ook al te winnen, maar tegen het stugge Getafe kwam de 'Koninklijke' aanvankelijk amper tot kansen. Doelman Thibaut Courtois moest voor rust zelfs enkele keren ingrijpen om een tegentreffer te voorkomen.

In de tweede helft kwam Real er wat vaker uit, maar het duurde tot de 79e minuut voordat de bevrijdende 1-0 een feit was. De mee opgekomen Dani Carvajal werd aangetikt in het strafschopgebied, waarna Ramos de penalty benutte.

Voor de 34-jarige Spanjaard was het zijn negende competitietreffer van het seizoen. Ramos speelde tegen Getafe zijn 450e wedstrijd in La Liga namens Real Madrid en zijn 300e thuiswedstrijd voor de 'Koninklijke' (alle competities).

Door de nipte zege profiteerde Real optimaal van het puntenverlies van naaste belager FC Barcelona, dat dinsdag tegen Atlético Madrid op een 2-2-gelijkspel bleef steken. Met nog vijf speelronden te gaan heeft koploper Real vier punten meer dan de Catalanen.

Getafe, dat dit seizoen in de zestiende finales van de Europa League over twee duels te sterk was voor Ajax, blijft met 52 punten op de zesde plek steken. Real Madrid-Getafe was de laatste wedstrijd van de avond in La Liga. Eerder op donderdag stonden Eibar-Osasuna (0-2) en Real Sociedad-Espanyol (2-1) op het programma.

Sergio Ramos viert zijn winnende treffer. (Foto: Getty Images)

