Supporters die komend seizoen in het betaald voetbal de coronaregels overtreden, kunnen in theorie een stadionverbod van drie maanden krijgen. De KNVB benadrukt echter dat een dergelijke straf puur is bedoeld als stok achter de deur en dat de kans minimaal is dat er daadwerkelijk (zware) straffen worden uitgedeeld.

Vorige week werd bekend dat er vanaf komend seizoen weer toeschouwers welkom zijn bij wedstrijden in het betaald voetbal. Het is straks echter niet toegestaan voor aanwezige supporters om bijvoorbeeld liederen te zingen of te juichen bij een doelpunt.

De KNVB publiceerde donderdag een document met richtlijnen voor stadionverboden. Daaruit blijkt dat supporters een stadionverbod van maximaal drie maanden kunnen krijgen als ze de veiligheids- en/of hygiënevoorschriften met betrekking tot het coronavirus overtreden. Een werkstraf van 6 tot 9 uur is overigens ook een optie.

"Het gaat wat ons betreft om bewustwording van de regels. Daarom adviseren wij clubs om eerst met de supporters in gesprek te gaan, ook als ze zich straks toch niet aan de regels weten te houden", zegt een woordvoerder van de KNVB tegen NU.nl.

"Mochten de fans toch keer op keer de regels aan de laars lappen, dan hebben we een stadionverbod als stok achter de deur. Maar we willen liever niet dat er straffen worden uitgedeeld. En supporters krijgen echt geen stadionverbod als ze toch juichen."

Het komende Eredivisie-seizoen gaat normaal gesproken in het weekend van 12 en 13 september van start. De KNVB heeft de topduels voor 2021 gepland, in de hoop dat de stadions tegen die tijd wel volledig gevuld mogen worden.