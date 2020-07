Atalanta heeft donderdag een clubrecord verbroken door zijn zevende Serie A-wedstrijd op rij te winnen. De ploeg van basisspeler Marten de Roon en invaller Hans Hateboer zegevierde thuis met 2-0 tegen concurrent Napoli.

Atalanta maakte het verschil in de eerste tien minuten na rust. Mario Pasalic opende in de tweede minuut van de tweede helft de score op aangeven van Alejandro Gómez en voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens tekende even later voor de 2-0.

De wedstrijd in het lege Gewiss Stadium lag in de eerste helft lange tijd stil door een blessure bij David Ospina. De keeper van Napoli botste met zijn hoofd tegen ploeggenoot Mário Rui en moest met een brancard van het veld worden gedragen.

Atalanta won na de coronapauze ook van Sassuolo (4-1), Lazio (3-2) en Udinese (2-3) en staat stevig op de vierde plek in de Serie A, aan het eind van het seizoen genoeg voor een Champions League-ticket.

De ploeg uit Bergamo is in totaal al negen Serie A-wedstrijden op rij ongeslagen (acht zeges, één gelijkspel) en heeft in alle competities negen duels op rij gewonnen, ook een clubrecord.

