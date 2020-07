Atalanta heeft donderdag een clubrecord verbroken door zijn zevende Serie A-wedstrijd op rij te winnen. De ploeg van basisspeler Marten de Roon en invaller Hans Hateboer zegevierde thuis met 2-0 tegen concurrent Napoli.

Atalanta maakte het verschil in de eerste tien minuten na rust. Mario Pasalic opende in de tweede minuut van de tweede helft de score op aangeven van Alejandro Gómez en voormalig Heracles Almelo-speler Robin Gosens tekende even later voor de 2-0.

De wedstrijd in het lege Gewiss Stadium lag in de eerste helft lange tijd stil door een blessure bij David Ospina. De keeper van Napoli botste met zijn hoofd tegen ploeggenoot Mário Rui en moest met een brancard van het veld worden gedragen.

Atalanta won na de coronapauze ook van Sassuolo (4-1), Lazio (3-2) en Udinese (2-3) en staat stevig op de vierde plek in de Serie A, aan het eind van het seizoen genoeg voor een Champions League-ticket.

De ploeg uit Bergamo is in totaal al negen Serie A-wedstrijden op rij ongeslagen (acht zeges, één gelijkspel) en heeft in alle competities negen duels op rij gewonnen, ook een clubrecord.

AS Roma leed op eigen veld een nederlaag tegen Udinese: 0-2. De Romeinen stonden al na een half uur met tien man door een rode kaart voor Diego Perotti. Justin Kluivert bleef het hele duel op de bank bij de thuisploeg, terwijl bij Udinese Marvin Zeegelaar en Hidde ter Avest in actie kwamen. Roma blijft met 58 punten op de vijfde plek steken.

Davy Klaassen en Werder Bremen moeten nog flink aan de bak om degradatie te voorkomen. (Foto: Pro Shots)

Werder Bremen begint play-off met remise

In Duitsland begonnen Davy Klaassen en Werder Bremen niet geweldig aan de play-off om degradatie uit de Bundesliga af te wenden. De viervoudig landskampioen speelde in eigen huis met 0-0 gelijk tegen 1. FC Heidenheim, de nummer drie uit de Tweede Bundesliga.

Klaassen werd na 65 minuten gewisseld bij Werder, waar oud-Ajacied en aanvoerder Niklas Moisander vlak voor tijd rood (twee keer geel) kreeg. Heidenheim miste met elf tegen tien nog een grote kans.

De allesbeslissende return is maandagavond in Heidenheim.