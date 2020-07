Manchester City heeft de kersverse landskampioen Liverpool donderdagavond vernederd. 'The Reds' gingen in hun eerste wedstrijd na het veiligstellen van de titel kansloos ten onder in het Etihad Stadium: 4-0. Tottenham Hotspur verloor mede door een discutabele beslissing van de VAR met 3-1 van Sheffield United.

De spelers van City brachten voor de wedstrijd nog een eerbetoon aan Liverpool door een erehaag te vormen toen de spelers het veld op kwamen. De ploeg van manager Jürgen Klopp kroonde zich vorige week voor het eerst sinds 1990 tot kampioen, maar in Manchester was Liverpool geen schim van de dit seizoen zo ongenaakbare formatie.

De eerste goede kans was wel voor de bezoekers - Mohamed Salah schoot op de paal - maar het was City dat na 25 minuten de score opende. Joe Gomez veroorzaakte na ruim twintig minuten een strafschop door Raheem Sterling opzichtig vast te houden en Kevin De Bruyne schoot de penalty hard in de linkerhoek.

Tien minuten later zorgde Sterling zelf voor de 2-0. Hij kreeg een lastige pass van Phil Foden onder controle en werkte de bal vervolgens eenvoudig achter Alisson. Vlak voor rust werd het nog wat erger voor de kersverse kampioen na een fraaie aanval van City. De Bruyne legde de bal klaar voor Foden en die schoot hard binnen.

De spelers van Manchester City vormden voor de wedstrijd een erehaag voor Liverpool. (Foto: Getty Images)

Liverpool ontkomt aan grotere nederlaag

De dominantie van City bleef aan in de tweede helft. Liverpool mocht van geluk spreken dat het lang bij 3-0 bleef, maar na 66 minuten viel de vierde treffer alsnog. Sterling schoot de bal langs Alisson en zag zijn doelpoging door Liverpool-invaller Alex Oxlade-Chamberlain in het doel worden gewerkt.

In de laatste seconden van de wedstrijd leek Riyad Mahrez de vernedering compleet te maken. De invaller schoot via de binnenkant van de paal raak, maar zijn treffer werd afgekeurd vanwege hands in de aanval die aan het doelpunt vooraf ging.

Virgil van Dijk deed de hele wedstrijd mee bij Liverpool, terwijl Georginio Wijnaldum in de 62e minuut werd gewisseld. Het verschil tussen kampioen Liverpool, dat pas de tweede nederlaag van het Premier League-seizoen incasseerde, en nummer twee City is nu twintig punten. De ploeg van Josep Guardiola is zo goed als zeker van een plek bij de eerste vier en daarmee een ticket voor de Champions League.

Manchester City was veel te sterk voor Liverpool. (Foto: Pro Shots)

Sheffield United doet Tottenham pijn

Sheffield United deed goede zaken door Tottenham, een concurrent in de strijd om een Europees ticket, te verslaan. De thuisploeg kwam na een half uur op voorsprong door de eerste Premier League-treffer van Sander Berge. De Noor schoot na een prima aanval raak vanuit een lastige hoek.

De 'Spurs' leken vrijwel direct op gelijke hoogte te komen via Harry Kane, maar de treffer van de spits werd door de VAR afgekeurd vanwege hands van Lucas Moura. Het leverde een boze José Mourinho op, want Moura werd op de rand van het strafschopgebied onderuit gehaald en raakte de bal in zijn val ongelukkig met zijn hand. Tottenham kreeg ook geen vrije trap.

Halverwege de tweede helft, toen basisspeler Steven Bergwijn al uit het veld was gehaald door Mourinho, kwam Sheffield op 2-0. Invaller Lys Mousset stond na een voorzet van Enda Stevens volledig vrij in het doelgebied van Tottenham Hotspur en kon heel simpel zijn zesde goal van het seizoen maken.

Na wederom slecht verdedigen van Tottenham maakte Oliver McBurnie er in de slotfase zelfs 3-0 van. Kane, die eerder in de tweede helft voor de tweede en derde keer een goal zag worden afgekeurd, tekende vervolgens nog voor een eretreffer: 3-1.

Sheffield United klimt door de zege van de tiende naar de zevende plaats, terwijl de 'Spurs' zakken naar plek negen. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten.

Sheffield United-middenvelder Sander Berge viert zijn openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

