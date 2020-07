Tottenham Hotspur heeft donderdag mede door een discutabele beslissing van de videoscheidsrechter met 3-1 verloren van Sheffield United, een directe concurrent in de strijd om Europees voetbal.

Sheffield United kwam na een half uur op voorsprong door de eerste Premier League-treffer van Sander Berge. De Noor schoot na een prima aanval raak vanuit een lastige hoek.

De 'Spurs' leken vrijwel direct op gelijke hoogte te komen via Harry Kane, maar de treffer van de spits werd door de VAR afgekeurd vanwege hands van Lucas Moura. Het leverde een boze José Mourinho op, want Moura werd op de rand van het strafschopgebied onderuit gehaald en raakte de bal in zijn val ongelukkig met zijn hand. Tottenham kreeg ook geen vrije trap.

Halverwege de tweede helft, toen basisspeler Steven Bergwijn al uit het veld was gehaald door Mourinho, kwam Sheffield op 2-0. Invaller Lys Mousset stond na een voorzet van Enda Stevens volledig vrij in het doelgebied van Tottenham Hotspur en kon heel simpel zijn zesde goal van het seizoen maken.

Na wederom slecht verdedigen van Tottenham maakte Oliver McBurnie er in de slotfase zelfs 3-0 van. Kane, die eerder in de tweede helft voor de tweede en derde keer een goal zag worden afgekeurd, tekende vervolgens nog voor een eretreffer: 3-1.

Sheffield United klimt door de zege van de tiende naar de zevende plaats, terwijl de 'Spurs' zakken naar plek negen. Het verschil tussen de twee ploegen is twee punten.

Sheffield United-middenvelder Sander Berge viert zijn openingstreffer. (Foto: Pro Shots)

