Hamburger SV heeft donderdag afscheid genomen van Timo Letschert. Het aflopende contract van de 27-jarige Nederlander wordt niet verlengd nu de zevenvoudig landskampioen afgelopen weekend niet wist te promoveren naar de Bundesliga.

HSV meldt op zijn site dat ook Christoph Moritz, Jairo Samperio en Kyriakos Papadopoulos moeten vertrekken bij de club.

Letschert kwam een jaar geleden over van het Italiaanse Sassuolo. Hij kampte aan het begin van zijn HSV-periode met een blessure, maar speelde uiteindelijk toch 24 officiële duels (twee goals) voor 'Die Rothosen'.

HSV verloor zondag in de laatste speelronde van de Tweede Bundesliga zeer pijnlijk met 1-5 van SV Sandhausen, waardoor de club niet als derde eindigde en een play-off om promotie tegen Werder Bremen misliep.

Letschert vertelde aan VI dat hij bij promotie een nieuw tweejarig contract had kunnen tekenen in Hamburg. Jong Oranje-speler Rick van Drongelen, die zondag de voorste kruisband in zijn linkerknie afscheurde, heeft nog een verbintenis tot medio 2022 bij HSV.

Centrale verdediger Letschert, die in 2016 werd geselecteerd voor Oranje maar nog geen interland speelde, kwam in het verleden in Nederland uit voor FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht.