Orkun Kökcü is opgelucht dat hij onlangs alsnog met Feyenoord overeenstemming heeft bereikt over een nieuwe verbintenis. De talentvolle middenvelder zette donderdag zijn handtekening onder een contract tot medio 2025.

De onderhandelingen tussen Feyenoord en de negentienjarige Kökcü verliepen aanvankelijk erg moeizaam. De geboren Haarlemmer zei enkele weken geleden nog tegen VI dat hij het gevoel kreeg dat de Rotterdammers hem liever wilden verkopen, maar de partijen bereikten vorige week alsnog een akkoord.

"Ik heb al vaker gezegd dat ik nog niet klaar ben in Rotterdam, dus ik ben heel blij met dit nieuwe contract", zegt Kökcü op de site van Feyenoord. "Het geeft een goed gevoel en geeft ook aan dat ik goed op weg ben. Ik ben hier om nog wat prijzen te winnen."

In het seizoen 2018/2019 kwam Kökcü al tot elf competitieduels, maar de jeugdinternational van Turkije kende afgelopen seizoen zijn definitieve doorbraak bij Feyenoord. Hij speelde 35 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en zes assists gaf.

"Ik heb een sterke reeks neergezet, de klik met de trainers en de spelers is goed en ik voel me vertrouwd in Rotterdam", aldus Kökcü. "Dit is het perfecte plaatje voor mij. Ik kan me nog wel meer ontwikkelen en dan is een extra jaartje in de Eredivisie altijd goed."

Kökcü, die nog een contract tot medio 2023 had, is niet de enige speler die langer aan Feyenoord verbonden blijft. De nummer drie van het afgebroken Eredivisie-seizoen verlengde dinsdag ook het contract van Leroy Fer, tot medio 2022.