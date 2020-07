Internazionale heeft zich donderdag versterkt met Achraf Hakimi. De 21-jarige rechtsback komt voor naar verluidt 40 miljoen euro over van Real Madrid en tekent een contract voor vijf jaar bij de Italiaanse topclub.

Hakimi lag nog tot medio 2022 vast bij Real, maar had geen toekomst meer bij de club waar hij ook de jeugdopleiding doorliep. De Marokkaanse international speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Borussia Dortmund.

Dit seizoen kwam Hakimi tot 45 officiële wedstrijden voor Dortmund, waarin hij tien assists gaf en negen keer scoorde. Toch besloten de 'Borussen' om de talentvolle vleugelverdediger niet definitief over te nemen van Real.

Bij Inter wordt Hakimi de ploeggenoot van onder anderen Stefan de Vrij. Hij is de eerste grote aanwinst van de 'Nerazzurri' met het oog op komend seizoen.

Inter staat op dit moment op de derde plek in de Serie A met een achterstand van acht punten op koploper Juventus en vier op nummer twee Lazio. De ploeg van trainer Antonio Conte is ook nog actief in de Europa League, die in augustus in toernooivorm wordt afgemaakt.

