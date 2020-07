Bayern Leverkusen-trainer Peter Bosz moet het enkele maanden zonder Paulinho stellen. Het Braziliaanse talent scheurde op een training voor de bekerfinale een kruisband af.

Woensdag had Bosz nog gewaarschuwd voor ernstige blessures als gevolg van het volle speelschema. "Wanneer de signalen door vermoeidheid minder snel van je hersenen naar je spieren gaan, dan loop je bijvoorbeeld het risico om je knie te verdraaien of een kruisband te scheuren", zei de Nederlandse coach.

Leverkusen speelt zaterdag vanaf 20.00 uur in de finale van de DFB-Pokal tegen Bayern München. "Het is ongelooflijk jammer en erg tragisch dat Paulinho bij het hoogtepunt van het seizoen in Berlijn ontbreekt", aldus technisch directeur Simon Rolfes van Bayer Leverkusen.

"Ook in de Europa League in augustus kan Paulinho er niet bij zijn. Zijn ernstige blessure motiveert ons alleen maar meer om de beker te winnen."

De negentienjarige aanvaller speelde dit seizoen dertien Bundesliga-wedstrijden voor Leverkusen, waarvan het merendeel als invaller. Hij was goed voor drie treffers. De ploeg van Bosz slaagde er met een vijfde plaats in de competitie net niet in om zich te kwalificeren voor de Champions League.

Leverkusen won het heenduel in de achtste finales van de Europa League met 1-3 van Rangers. De return wordt in de eerste week van augustus gespeeld. Vanaf de kwartfinales wordt het toernooi verder afgewerkt in de Duitse steden Düsseldorf, Duisburg, Gelsenkirchen en Keulen.