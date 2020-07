Feyenoord heeft zich donderdag versterkt met Christian Conteh. De twintigjarige aanvaller komt over van het Duitse FC St. Pauli en tekent een contract voor vier jaar in Rotterdam.

Conteh wordt bij Feyenoord gezien als vervanger van de geblesseerde Luis Sinisterra. De 21-jarige Colombiaan staat zeker tot het einde van het kalenderjaar buitenspel met een zware knieblessure.

Conteh speelde sinds 2017 voor St. Pauli. Afgelopen seizoen maakte hij zijn eerste minuten in de hoofdmacht van de club, die uitkomt in de Tweede Bundesliga. Hij kwam uiteindelijk tot zeven competitiewedstrijden, waarin hij twee keer trefzeker was.

"We houden Conteh al een tijdje in de gaten", aldus Frank Arnesen, technisch directeur van Feyenoord. "Hij is razendsnel, heeft een goede actie en is iemand die achter de linies voor een flinke dosis gevaar kan zorgen. Deze jongen heeft veel potentie, en we willen hem dan ook de tijd, ruimte en aandacht geven om die verder te ontwikkelen."

Conteh is woensdag medisch gekeurd en keerde daarna terug naar zijn woonplaats Hamburg, waar hij vakantie viert tot Feyenoord aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste training van de Rotterdammers op het programma staat.

Na Mark Diemers (Fortuna Sittard) is Conteh de tweede versterking voor Feyenoord. Daartegenover staat het vertrek van Calvin Verdonk, Jan-Arie van der Heijden, Renato Tapia en keeper Elber Evora; hun contracten worden niet verlengd. Mogelijk geldt dat ook voor Eric Botteghin. Leroy Fer en Orkun Kökcü tekenden onlangs wél bij.

Christian Conteh probeert de bal onder controle te krijgen in de uitwedstrijd tegen Hamburger SV (0-2-zege) op 16 september. (Foto: Getty Images)