West Ham United-manager David Moyes is niet te spreken over het optreden van de VAR in de gewonnen thuiswedstrijd van woensdag tegen Chelsea (3-2).

De videoscheidsrechter keurde in de 34e minuut de 1-0 van Tomas Soucek uit een hoekschop af, omdat zijn teamgenoot Michail Antonio in de baan van het schot op de grond lag.

De VAR had bijna vier minuten nodig om tot zijn besluit te komen. Antonio lag enkele centimeters achter de laatste verdediger van Chelsea toen Soucek de bal over hem heen schoot.

"Ik begin het vertrouwen in de VAR te verliezen", aldus Moyes na afloop bij Sky Sports. "Ik wil normaal gesproken niet klagen over beslissingen van de arbitrage, maar nu kan ik er niet omheen. Iedereen vertelt me dat het doelpunt gewoon had moeten tellen."

Het is de derde keer dit jaar dat Moyes na afloop kwaad was op de VAR. Eerder gebeurde dat bij de 1-0-nederlaag tegen Sheffield United, toen een doelpunt van Robert Snodgrass om dubieuze redenen werd afgekeurd, en bij de 2-0-nederlaag tegen Tottenham Hotspur, toen West Ham geen penalty kreeg na een handsbal van Davinson Sánchez.

Het veelbesproken moment tijdens West Ham United-Chelsea. (Foto: Getty Images)

'Alle beslissingen zijn tegen ons'

Moyes had medelijden met zichzelf toen hij aan de zijlijn wachtte op een beslissing van de VAR. "Ik dacht: gaan we hier ooit nog een beslissing krijgen?"

"Alle beslissingen van de arbitrage de afgelopen tijd zijn tegen ons. Ik kan het niet uitleggen. Ik heb daarom tegen de spelers gezegd dat we zelf ons geluk moesten afdwingen. Dat lukte. We hebben er hard voor gevochten en veel goede dingen gedaan. De spelers verdienen veel vertrouwen."

Dankzij de verrassende zege op stadgenoot Chelsea sprong West Ham United weg uit de degradatiezone van de Premier League. 'The Hammers' staan drie punten boven de degradatiestreep en bezetten met nog zes duels te gaan de zestiende plaats op de ranglijst.

