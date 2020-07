Tottenham Hotspur-manager José Mourinho is niet blij met de vele rustdagen die zijn ploeg heeft sinds de hervatting van de Premier League. De club uit Londen komt donderdag uit bij Sheffield United voor het eerst sinds 23 juni weer in actie.

"Ik ben niet blij dat ik zo lang op deze wedstrijd heb moeten wachten", zei de 57-jarige Portugees woensdag op zijn persconferentie. "Drie dagen tussen de wedstrijden is een perfect tijdsbestek, zeker nu we op zoek zijn naar de beste vorm en intensiteit."

Tottenham won de laatste competitiewedstrijd op 23 juni met 2-0 van West Ham United, maar moest daarna in de wachtkamer vanwege de kwartfinales van de FA Cup. De ploeg van Mourinho werd in maart door Norwich City uitgeschakeld in de achtste finales.

Hoewel de Londenaren aan een matig seizoen in de Premier League bezig zijn en op een achtste plaats staan, is een ticket voor de Champions League nog altijd niet verloren. Bij een zege op Sheffield United verkleint de formatie van Oranje-international Steven Bergwijn de achterstand op nummer vier Chelsea naar zes punten. Er zijn dan nog zes wedstrijden te spelen in de Engelse competitie.

Tanguy Ndombéle, de recordaankoop van Tottenham Hotspur, speelde nog geen minuut sinds de hervatting van de Premier League. (Foto: Getty Images)

Mourinho denkt dat recordaankoop Ndombéle kan opleven

Mourinho zei op zijn persconferentie nog altijd vertrouwen te hebben in een ommekeer van Tanguy Ndombéle. De Franse middenvelder werd vorige zomer voor een transfersom van 60 miljoen euro overgenomen van Olympique Lyon, maar de duurste aankoop aller tijden in de geschiedenis van Tottenham heeft nog geen indruk kunnen maken in Londen. Hij speelde nog geen minuut sinds de hervatting van de Premier League.

"Ik geloof dat Ndombéle de zaken kan omkeren", aldus Mourinho. "In de voetballerij zijn er genoeg spelers die een moeilijke start hadden, maar goed eindigden. Als het talent aanwezig is, kunnen er nog veel dingen gebeuren."

"Bij andere grote clubs is het heel normaal dat er goede spelers op de bank zitten. Bij Tottenham heb ik het gevoel dat het elke keer een drama is als ik een topspeler op de bank zet. Maar de spelers en alle anderen moeten begrijpen dat het geen drama is."

