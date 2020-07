PEC Zwolle heeft Rico Strieder donderdag overgenomen van FC Utrecht. De middenvelder, die sinds begin dit kalenderjaar al werd gehuurd, is voor twee jaar vastgelegd.

De 27-jarige Strieder kwam in zijn eerste maanden als PEC-speler tot twaalf duels. De Duitser stond sinds de zomer van 2015 onder contract in Utrecht en maakte eerder deel uit van de jeugdopleiding van Bayern München.

Het was absoluut een domper dat we het seizoen niet op een goede manier konden afmaken met elkaar, maar deze terugkeer maakt veel goed", zegt Strieder over zijn definitieve overstap naar PEC. "Ik ken de club inmiddels en veel teamgenoten zijn er ook komend seizoen weer bij."

Strieder is de eerste zomeraanwinst voor PEC, dat Lennart Thy, Rick Dekker, Stanley Elbers, Dennis Johnsen, Etiënne Reijnen en waarschijnlijk ook Gustavo Hamer ziet vertrekken.

Voor FC Utrecht, dat woensdag precies vijftig jaar bestond, is Strieder na huurlingen Jeroen Zoet, Kristoffer Peterson en Issah Abass de vierde speler die de club deze zomer verlaat.