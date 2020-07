Olympique Lyon-trainer Rudi Garcia is blij met de manier waarop Memphis Depay woensdag na lang blessureleed zijn rentree maakte in een oefenduel. De Fransman zag dat de Oranje-international deed wat er van hem verwacht werd.

Memphis stond sinds half december aan de kant met een kruisbandblessure en maakte tegen amateurclub US Port-Valais zijn eerste minuten. De wedstrijd eindigde in 12-0, mede dankzij vier goals en vier assists van Memphis.

"Hoewel we tegen amateurs speelden, namen we de wedstrijd serieus, met respect voor de tegenstander. Het is mooi dat Memphis weer terug is. Hij heeft ons gerustgesteld; ik zag geen angst in zijn spel", zei Garcia na het oefenpotje.

"Hij deed verdedigend ook goed mee en was eigenlijk op alle vlakken goed, vooral door simpel te spelen. Port-Valais heeft op een waardige manier tegenstand geboden, waarvoor ik ze wil bedanken. We zijn heel tevreden."

De 26-jarige Memphis, die direct de aanvoerdersband droeg bij Lyon, werkte in de afgelopen maanden hard aan zijn herstel met als doel het EK met Oranje te halen. Het toernooi werd echter met een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus.

Hoewel de competitie in Frankrijk is beëindigd, wacht Lyon in ieder geval nog twee belangrijke wedstrijden. Op 31 juli is de finale van de Coupe de la Ligue tegen Paris Saint-Germain en op 7 augustus is Juventus de tegenstander in de achtste finales van de Champions League. Het heenduel werd op 26 februari met 1-0 gewonnen.