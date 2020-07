De finale van het Deense bekertoernooi tussen Aalborg BK en SønderjyskE is woensdag tijdelijk stilgelegd, omdat toeschouwers zich niet hielden aan de coronaregels. Ook bij de Bulgaarse bekerfinale werden de coronamaatregelen overtreden.

Zo'n vijfhonderd supporters mochten de finale in Esbjerg onder strenge voorwaarden bijwonen. Zo moesten zij voldoende afstand van elkaar houden, maar al vroeg in het duel bleek een deel van de aanhang van Aalborg zich daar niet aan te houden.

Ondanks een aantal verzoeken gingen de fans niet terug naar hun stoel. De scheidsrechter legde het duel daarop stil, waarna de fans uit het stadion gezet werden.

Eenmaal buiten werd de situatie er niet beter op. De groep hield zich voor de poorten van het stadion op en raakte slaags met de politie. In totaal werden zo'n vijftig fans gearresteerd.

De finale werd met 0-2 gewonnen door SønderjyskE. Anders Jacobsen maakte beide doelpunten. Bij Aalborg stond Tom van Weert in de spits. Ook oud-Eredivisiespelers Rasmus Thelander (Vitesse), Lucas Andersen (Ajax) en Kasper Kusk (FC Twente) stonden bij die club aan de aftrap.

SønderjyskE viert de bekerwinst. (Foto: Getty Images)

Ook Bulgaarse finale stilgelegd

De Bulgaarse bekerfinale tussen Lokomotiv Plovdiv en CSKA Sofia werd ook stilgelegd, maar dat was omdat er in de tweede helft rookbommen op het veld gegooid werden. Na 120 minuten was de stand 0-0, waarna Plovdiv de strafschoppen beter nam.

Vanwege het coronavirus zaten er slechts 12.000 toeschouwers in het stadion in Sofia, dat een capaciteit heeft van 44.000. Er werden gratis mondkapjes uitgedeeld, maar daar maakte vrijwel niemand gebruik van. Tegen de regels in werd massaal gezongen en de fans gingen veel te dicht op elkaar zitten.

Tijdens wedstrijden in de Bulgaarse competitie werden de coronamaatregelen ook al overtreden. De minister van volksgezondheid was speciaal bij de eindstrijd aanwezig om te zien of het nu wel goed ging en dat was dus niet het geval. De supporters toonden ook nog een spandoek met de tekst "White lives matters".

In Bulgarije raken supporters vaker in opspraak vanwege racistisch gedrag. (Foto: Pro Shots)