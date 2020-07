Chelsea heeft woensdag niet geprofiteerd van de 2-1-nederlaag van Leicester City bij Everton. De ploeg ging zelf ook onderuit bij West Ham United: 3-2. Norwich City-doelman Tim Krul had met een blunder een groot aandeel in de 4-0-nederlaag van zijn ploeg tegen Arsenal.

Chelsea had bij een zege op West Ham de derde plek van Leicester City overgenomen, maar ging in de slotfase onderuit. Invaller Andriy Yarmolenko was verantwoordelijk voor dat doelpunt.

Tomás Soucek leek de score al vroeg te openen namens West Ham maar zijn treffer werd vanwege buitenspel van ploeggenoot Michail Antonio afgekeurd. Even later lag de bal er aan de andere kant in, na een strafschop van Willian.

Soucek kreeg zijn doelpunt op slag van rust alsnog, waarna Antonio de thuisclub vlak voor rust op voorsprong zette. Via wederom Willian, die een vrije trap erin krulde, kwam Chelsea nog op 2-2. De formatie ging op jacht naar het winnende doelpunt, maar die viel via Yarmolenko aan de overzijde.

Leicester City pakte sinds de hervatting pas twee punten. (Foto: Pro Shots)

Weer geen zege Leicester City

Ook Leicester City liep in de jacht op een Champions League-ticket averij op. Sinds de hervatting pakten 'The Foxes' slechts twee punten. Nummer zes Wolverhampton Wanderers heeft met nog zes duels te gaan nog slechts drie punten minder.

Leicester, dat ondanks de lockdown in de stad in het eigen stadion kon spelen, begon dramatisch en keek al na zestien minuten tegen een 2-0-achterstand aan. Richarlison opende de score, waarna Gylfi Sigurdsson de voorsprong vanaf 11 meter verdubbelde.

Via een curieus doelpunt van invaller Kelechi Iheanacho (hij kreeg de bal tegen zich aangeschoten) kwam de thuisploeg nog terug tot 2-1, maar meer zat er niet in.

Tim Krul kon zich wel voor zijn kop slaan na zijn blunder. (Foto: Pro Shots)

Krul in de fout bij Norwich

Krul kende met Norwich City een pijnlijke avond. De Nederlandse doelman dacht na een half uur spelen Pierre-Emerick Aubameyang uit te kunnen kappen, maar de Gabonees was hem te slim af en zorgde voor de 1-0.

Nog voor rust maakte Granit Xhaka de 2-0, waarna Aubameyang de voorsprong halverwege de tweede helft vergrootte naar 3-0. Cédric Soares maakte het tien minuten voor tijd nog wat erger voor 'The Canaries', waarvoor degradatie steeds dichterbij komt.

Ook het Bournemouth van basisspelers Nathan Aké en Arnaud Danjuma Groeneveld moet steeds meer vrezen voor een stapje terug. De ploeg ging met 1-4 hard ten onder tegen Newcastle United en houdt alleen Norwich onder zich.

Dwight Gayle, Sean Longstaff, Miguel Almirón en Valentino Lazaro waren trefzeker voor de gasten. Allan Saint-Maximin was liefst drie keer de aangever bij de middenmoter. Diep in de extra tijd redde Dan Gosling de eer voor Bournemouth.

