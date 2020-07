Memphis Depay maakt woensdag een succesvolle rentree bij Olympique Lyon. De van een zware blessure teruggekeerde aanvaller is tot dusver twee keer trefzeker in een oefenwedstrijd tegen de amateurs van Us Port Valais.

Memphis was in de openingsfase verantwoordelijk voor de 1-0 (strafschop) en de 4-0. Hij leverde bovendien de assist bij de 2-0. Het duel dat achter gesloten deuren wordt gespeeld in Stade Camille Fournier in Évian-les-Bains is nog bezig.

De 26-jarige Memphis scheurde op 15 december zijn kruisband af en werkte hard tijdens zijn revalidatie met als doel het EK van deze zomer mee te maken met het Nederlands elftal. Hij lag op schema, maar het toernooi werd met een jaar uitgesteld vanwege de coronacrisis.

De Zuid-Hollander, die mogelijk deze zomer vertrekt, was in de tweede week van juni van de partij toen Lyon weer begon met trainen. De Franse topclub bereidt zich voor op de finale van de Coupe de la Ligue op 31 juli en het restant van de Champions League in augustus.

De Ligue 1 werd tot groot ongenoegen van Lyon voortijdig gestaakt door de uitbraak van het coronavirus. 'OL' greep daardoor als nummer zeven naast Europees voetbal, maar maakt daar nog wel kans op via de opnieuw vastgestelde Coupe de la Ligue en de Champions League.

Lyon neemt het in de finale van de Coupe de la Ligue, die bezig is aan zijn laatste editie, op 31 juli op tegen Paris Saint-Germain en speelt halverwege augustus de return in de achtste finales van de Champions League tegen Juventus, waartegen een 1-0-voorsprong wordt verdedigt. De locatie is nog onbekend.