Zidane rekent zich nog niet rijk met Real Madrid

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane wil zich nog niet rijk rekenen nadat FC Barcelona gisteren puntenverlies leed tegen Atlético Madrid (2-2). De Koninklijke kan morgen in de thuiswedstrijd tegen Getafe de voorsprong op de aartsrivaal uit Catalonië vergroten naar vier punten. Er zijn dan nog zes wedstrijden te spelen in La Liga. "De realiteit is dat er nog 18 punten over zijn. Je kunt niets zeggen totdat je ook rekenkundig kampioen bent", vindt Zidane. "Ik weet hoe het is als speler. We hebben niets gewonnen."