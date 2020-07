ADO Den Haag heeft zich woensdag versterkt met Amar Catic. De 21-jarige jeugdinternational van Bosnië-Herzegovina komt transfervrij over van PSV en tekent voor drie jaar.

De in Tilburg geboren aanvaller kwam bij de Eindhovenaren vooral uit voor Jong PSV. Hij debuteerde in augustus 2018 in het eerste elftal in de voorronde van de Europa League tegen Apollon Limassol, maar een doorbraak bleef uit.

In Den Haag hoopt Catic op meer speeltijd in de Eredivisie. "Dit voelt voor mij als de juiste stap. ADO Den Haag is voor mijn gevoel de perfecte plek om van waarde te zijn op het veld, maar mezelf tegelijkertijd ook verder te ontwikkelen", zegt hij op de website van zijn nieuwe club.

Martin Jol, hoofd van het technisch hart van ADO, hoopt dat de snelheid van Catic de ploeg energieker zal maken. "Snelheid is namelijk de grootste kracht van Amar. Dat vergoot de mogelijkheden voor onze nieuwe hoofdcoach Aleksandar Rankovic, die ook graag dynamiek en beweeglijkheid in de voorste linie wil hebben."

ADO, dat afgelopen seizoen als zeventiende eindigde, versterkte zich eerder al met Kees de Boer (Swansea City), Emilio Estevez Tsai (York9 FC), Peet Bijen (FC Twente) en Samy Bourard (FC Eindhoven).