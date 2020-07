Op zaterdagmiddag om precies 17.00 uur maakte FC Groningen zeer verrassend bekend dat Arjen Robben terugkeert bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Sindsdien - en eigenlijk ook al in de weken vóór het delen van het nieuws - is vrijwel niets in en rond de club meer hetzelfde.

Vol trots pakt marketingmanager Edwin Froma de cijfers er even bij: het nieuws over Robben heeft zo'n 220 miljoen mensen bereikt en de video waarin hij zijn comeback aankondigt is op sociale media in totaal al bijna 2,9 miljoen keer bekeken.

"Toen ik zaterdagavond vanwege mijn enthousiasme weer niet zo goed kon slapen en alle binnengekomen berichten zat te bekijken, zag ik dat ze uit zo'n beetje ieder land kwamen. Landen waarvan ik het bestaan soms amper wist", vertelt Froma aan NU.nl.

"We zitten in een rollercoaster. We wisten al even dat Robben zou komen, maar zoiets is altijd spannend. We hadden de hoop om het strikt geheim te houden en de mensen te verrassen en volgens mij is dat goed gelukt. We hebben zaterdag zelfs supporters uitgenodigd om ze als eerste te verrassen."

94 Arjen Robben kondigt rentree bij FC Groningen aan

De video die FC Groningen enkele miljoenen views opleverde op sociale media.

'Collega's zitten non-stop aan de telefoon'

Froma is bij FC Groningen verantwoordelijk voor onder meer de kaartverkoop, merchandise en communicatie en heeft het drukker dan ooit. "We moesten al veel voorbereiden. We hebben een video gemaakt waarmee Robben is overtuigd en er zijn mensen naar München geweest voor een fotoshoot en een video", zegt hij.

"Verder moesten er nieuwsbrieven worden verstuurd, moest met de shirts alles voor elkaar worden gemaakt en ook met de kaartverkoop is het ontzettend druk. De collega's van ticketing zitten non-stop aan de telefoon."

Vlak na het nieuws over de komst van Robben was de run op seizoenkaarten zó groot, dat de website van FC Groningen even overbelast was. Het aantal verkochte jaarkaarten staat inmiddels op ongeveer 11.500 en binnen de club wordt met een schuin oog al naar de topjaren gekeken.

"Als we de 15.000 zouden kunnen halen, zou ik heel blij zijn", aldus Froma. "In de beginjaren van de Euroborg verkochten we 15.900 seizoenkaarten, afgelopen seizoen waren het er 9.700. Daar zitten we nu dus al ver overheen."

95 FC Groningen deelt beelden 'legendarische roadtrip' naar Robben

'Mensen willen erbij horen'

De boost van Robbens terugkeer komt voor FC Groningen op een uitstekend moment; halverwege mei was de club als gevolg van de coronacrisis namelijk nog genoodzaakt om medewerkers te ontslaan. Nu zijn naast de seizoenkaarten ook de shirts niet aan te slepen.

"We staan op het punt om een bijbestelling te doen", aldus Froma. "Gemiddeld verkopen we vijfduizend shirts in een jaar, maar sinds het weekend zitten we al op 1.600 bestellingen, waarbij maat L uitverkocht is. Bijna 1.200 daarvan zijn thuisshirts, waarvan 80 tot 90 procent bedrukt is. De naam kun je wel raden."

Verder is er van buitenaf veel meer interesse in FC Groningen dan voorheen. "Er zijn allerlei partijen die ons benaderen omdat ze een rol willen spelen, er zijn zeven aanvragen voor een skybox; mensen willen erbij horen."

Is Robben de redder van FC Groningen? "Dat gaat wat te ver. Het is vooral gekomen door onze supporters en sponsors. Zij hebben met hun acties het eerste signaal gegeven. We hopen snel weer met publiek te mogen spelen; we gunnen onze supporters minuten met Arjen Robben in het shirt van FC Groningen."