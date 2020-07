De Red Bull Ring heeft de verhoogde kerbstones verwijderd voor de Grands Prix in Oostenrijk. De Formule 1-teams hadden vorig jaar stevige kritiek op de obstakels omdat ze voor flink wat schade zorgden aan de auto's.

De tien centimeter hoge kerbstones, die vanwege hun kleur en vorm werden omgedoopt tot de 'worstenkerbs', moesten voorkomen dat coureurs zich niet hielden aan de track limits en expres wijd gingen om meer snelheid mee te kunnen nemen bij het uitkomen van bocht 9 en 10.

"We hebben heel goed contact gehad met de FIA en de wedstrijdleider. In bochten 9 en 10 zijn de sausage kerbs nu verwijderd", bevestigt topadviseur Helmut Marko van Red Bull Racing het nieuws woensdag tegenover Speedweek.

"In de afgelopen jaren hebben die dingen enorm veel schade aan voorvleugels en de vloer aangericht. Niet alleen in de Formule 1, maar ook in de juniorklassen. Ze hebben ook niet echt geholpen wat betreft de veiligheid. In andere bochten liggen nog wel dat soort kerbs, maar die zijn niet zo irritant."

Veel rijders reden vorig jaar hun voorvleugel en andere onderdelen van hun wagen kapot op de verhoogde kerbstones. Teambaas Christian Horner van Red Bull Racing beraamde de schade bij zijn renstal op zo'n 300.000 euro en pleitte toen voor een debat om het circuit aan te passen.

Het seizoen in de Formule 1 gaat komend weekend eindelijk beginnen met de Grand Prix van Oostenrijk en ook volgende week is er een race in dat land. De jaargang in de koningsklasse van de autosport had in maart al moeten starten, maar de eerste negen wedstrijden werden afgelast door de coronacrisis.

