Josep Guardiola heeft woensdag bevestigd dat Leroy Sané op het punt staat om Manchester City te verruilen voor Bayern München. De Spaanse manager vindt het jammer dat de Duitse aanvaller vertrekt.

"Het is nog niet helemaal rond, er zijn nog wat kleine dingetjes die geregeld moeten worden, maar het lijkt erop dat Leroy naar München gaat", aldus Guardiola op zijn persconferentie voor het duel met Liverpool van donderdagavond.

Volgens verschillende media zal Bayern 49 miljoen euro betalen om het nog één jaar doorlopende contract van de 24-jarige Sané af te kopen. De verwachting is dat de transfer snel wordt afgerond.

"We wensen hem al het beste bij een fantastische club", zei Guardiola. "Hij wilde vertrekken. Ik had hem heel graag hier gehouden, maar hij gelooft dat hij ergens anders beter kan worden en gelukkiger zal zijn. Zo heeft iedereen zijn eigen leven."

Sané verhuisde vier jaar geleden voor 52 miljoen euro van Schalke 04 naar Manchester City. De snelle vleugelspeler, die pas weer net fit is na een zware knieblessure, staat op 135 officiële duels, 39 goals en 45 assists voor City.

Managers Jürgen Klopp en Josep Guardiola vorig jaar november bij Liverpool-Manchester City (3-1). (Foto: Pro Shots)

Guardiola: 'Bewonder Klopp als mens'

Sané zal donderdag nog gewoon in de selectie van Manchester City zitten voor het Premier League duel met Liverpool. Het is de eerste wedstrijd voor 'The Reds' sinds ze voor het eerst in dertig jaar de landstitel veiligstelden.

Guardiola sprak woensdag zijn bewondering uit voor Liverpool-collega Jürgen Klopp. "Het voetbal dat Jürgen zijn teams laat spelen, is ontzettend goed voor de sport", stelde de Catalaan.

"We praten niet heel vaak met elkaar, maar hij is mijn collega en na mijn carrière hoop ik een goede relatie te hebben met alle managers. Ik bewonder Jürgen als mens."

Klopp had op zijn eigen persconferentie ook lovende woorden over voor Guardiola. "We hebben tijdens het seizoen meestal geen contact, maar Pep is een geweldige vent, ik heb veel respect voor hem. Hij wil altijd winnen, maar accepteert het ook als hij verloren heeft."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League