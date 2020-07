Livorno heeft woensdag midden in het seizoen een opvallende beslissing genomen. De Serie B-club nam afscheid van liefst tien spelers, terwijl het nog vecht tegen degradatie.

Livorno heeft een klein wonder nodig om actief te blijven op het één na hoogste niveau. De ploeg staat met nog zeven speelrondes te gaan op de laatste plaats met twaalf punten achterstand op de veilige zeventiende plek en Livorno-voorzitter Aldo Spinelli denkt niet dat dat gat wordt gedicht.

"We zitten praktisch in de Serie C dus contractverlengingen zouden geldverspilling zijn", legt Spinelli zijn keuze uit om de aflopende contracten van tien spelers, die vastlagen tot 1 juli, niet met twee maanden te verlengen zodat ze het seizoen af kunnen maken bij Livorno.

Dat betekent dat Lukas Zima, Matías Silvestre, Federico Viviani, Luca Rizzo, Michele Rocca, Adrian Stojan, Manuel Marras, Franco Ferrari, Enrico Brignola en Robin Simovic per direct op zoek kunnen naar een nieuwe werkgever.

Livorno houdt zodoende nog maar tien spelers over in de selectie, onder wie de Nederlandse aanvaller Sven Braken, die vorig jaar overkwam van NEC. Trainer Antonio Filippini zal daarom in de laatste zeven competitiewedstrijden een beroep moeten doen op jeugdspelers.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA heeft de Italiaanse voetbalbond (FIGC) een onderzoek ingesteld naar de handelwijze van Spinelli. Die zou namelijk in strijd zijn met de principes van sportiviteit en eerlijkheid. Livorno gaat vrijdag op bezoek bij de nummer voorlaatst Trapani.