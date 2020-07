Schalke 04 staat voor grote veranderingen. Een dag na het vertrek van voorzitter Clemens Tönnies nam de directie woensdag de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de dramatische situatie bij de Bundesliga-club.

"Vandaag is een keerpunt in de geschiedenis van Schalke 04", zei marketingdirecteur Alexander Jobst op een persconferentie. "We kunnen niet op de huidige manier doorgaan. In de afgelopen maanden is er een vreselijk slecht beeld ontstaan van Schalke 04. We hebben grote fouten gemaakt en daar moeten we ons voor verontschuldigen."

De zevenvoudig Duits kampioen raakte de afgelopen jaren steeds meer in verval. Afgelopen seizoen was het dieptepunt, want de ploeg won in de laatste zestien competitiewedstrijden niet eenmaal (zes gelijke spelen en tien nederlagen) en zette daarmee de slechtste reeks neer in de clubhistorie.

Het team van trainer David Wagner eindigde als twaalfde in de Bundesliga, maar Jobst benadrukte nogmaals dat de coach geen blaam treft en mag blijven. "Wij, de directie, zijn verantwoordelijk. We weten dat we veel geloofwaardigheid hebben verloren en zullen er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer zal gebeuren."

Schalke kampt, mede door de coronacrisis, ook met grote financiële problemen. Er zullen daarom bezuinigingen worden doorgevoerd, waardoor de sportieve ambities voor "één, twee, misschien drie seizoenen" naar beneden worden bijgesteld. "Europees voetbal halen is voorlopig niet meer het doel."

Tönnies was dinsdag al het eerste slachtoffer van de veranderingen bij Schalke. De 64-jarige Duitser, die ook onder vuur lag omdat zich in zijn vleesfabriek een massale uitbraak van COVID-19 voordeed, stapte na negentien jaar op als hoogste baas van de club uit Gelsenkirchen.

David Wagner mag blijven als de trainer van Schalke 04. (Foto: Pro Shots)