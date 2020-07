FC Utrecht heeft woensdag op de dag dat de club precies vijftig jaar bestaat een nieuwe hoofdsponsor gepresenteerd. Telecombedrijf T-Mobile heeft een meerjarig contract getekend met de Eredivisie-club.

"Het is geweldig voor het Nederlandse voetbal dat dergelijke grote merken instappen, juist in deze onzekere tijden. Dat geeft een boost aan onze organisatie", zegt algemeen directeur Thijs van Es op de site van FC Utrecht.

Zorg van de Zaak maakte in juni bekend na vijf jaar te stoppen als geldschieter van FC Utrecht. De club meldt niet hoeveel T-Mobile, dat ook de hoofdsponsor van Bayern München is, jaarlijks gaat betalen.

Frans van Seumeren benadrukte in een speciale jubileumuitzending in Stadion Galgenwaard wel dat Utrecht zeer ambitieus is. "We willen de top drie aanvallen", zei de eigenaar, die ook vertelde dat hij 40 procent van zijn aandelen heeft verkocht aan een partij die anoniem wil blijven.

T-Mobile was vorig seizoen al de rugsponsor van FC Utrecht. Doordat de naam van het bedrijf nu naar de voorkant van het shirt verhuist, zullen de namen van de spelers weer te zien zijn op de achterkant.

FC Utrecht ontstond op 1 juli 1970 uit een fusie tussen Elinkwijk, DOS en Velox en is woensdag dus vijftig jaar geworden. De club zal volgend seizoen met een speciaal jubileumshirt spelen.