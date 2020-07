Vivianne Miedema is woensdag door de Engelse pers verkozen tot Voetbalster van het Jaar. De 23-jarige aanvaller van Arsenal eindigde vorig seizoen nog als tweede bij de stemming van Football Writers' Association (FWA).

"Met meer assists dan iedere andere speelster is Vivianne dit seizoen heel waardevol geweest", zegt juryvoorzitter Jen O'Neill in haar oordeel. "Ze is bovendien dodelijk effectief voor het doel."

"Door haar houding lijkt het soms alsof het allemaal geen enkele moeite kost en daardoor kunnen haar allround kwaliteiten en voetbalintelligentie onderbelicht raken. Ze heeft gepresteerd op wereldniveau en is een meer dan terechte winnaar."

Met de winst van de prestigieuze prijs is Miedema de opvolger van Nikita Parris (Manchester City) en Fran Kirby, die in het seizoen 2017/2018 namens Chelsea als eerste de award in ontvangst mocht nemen. In het vanwege de coronacrisis voortijdig beëindigde seizoen was 88-voudig Oranje-international Miedema goed voor 29 doelpunten in 22 competitiewedstrijden.

Het Europese seizoen is voor Miedema nog niet ten einde. Op 22 augustus staat Arsenal in de kwartfinales van de Champions League tegenover Paris Saint-Germain. Met tien treffers is de Nederlandse voorlopig topscorer van dat toernooi.