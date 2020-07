Terwijl steeds meer clubs in het betaalde voetbal kunstgras vervangen door natuurgras, wil Heracles Almelo nog niet van wijken weten. De club uit Overijssel heeft maandag bekendgemaakt dat de toplaag van het huidige kunstgrasveld in Erve Asito wordt vervangen.

"Met ingang van het seizoen 2020/2021 spelen wij op een nieuw kunstgrasveld", zegt algemeen directeur Rob Toussaint op de website van Heracles. "In onze emotionele wereld nemen wij al jaren rationele beslissingen."

"Deze keuze biedt ons diverse sportieve, financiële en organisatorische voordelen waarmee we ook in deze lastige tijd voor team en staf optimale trainings- en wedstrijdfaciliteiten kunnen bewerkstelligen."

Heracles was in 2003 de eerste club in het betaalde voetbal die op kunstgras ging spelen. Verschillende clubs volgden het voorbeeld van de Almeloërs, maar in de afgelopen jaren kozen steeds meer verenigingen toch weer voor natuurgras.

Deze zomer verwisselen PEC Zwolle, ADO Den Haag en VVV-Venlo kunstgras voor natuurgras. Naast Heracles spelen in de Eredivisie alleen nog Sparta Rotterdam en FC Emmen op kunstgras.

Op 21 juli starten de werkzaamheden in Erve Asito. Heracles verwacht dat het nieuwe veld op 1 augustus speelklaar zal zijn.