FC Barcelona-coach Quique Setién gaat woensdag in gesprek met Antoine Griezmann. De 29-jarige aanvaller is zijn basisplaats al weken kwijt en kwam dinsdag tegen Atlético Madrid (2-2) pas in de negentigste minuut het veld in.

"Ik begrijp dat het moeilijk voor hem is om in te vallen als er nog zo weinig tijd op de klok staat", zei Setién na afloop van het duel over Griezmann, die een jaar geleden voor 120 miljoen euro van Atlético naar Barcelona verkaste.

"Woensdag zal ik met hem in gesprek gaan, maar ik zal niet mijn excuses aanbieden. Als trainer moet ik keuzes maken. Het is moeilijk om Antoine in te brengen zonder het team uit evenwicht te halen. Ik begrijp heel goed dat hij zich slecht voelt en dat vind ik vervelend om te zien. Antoine is een geweldig persoon en een absolute professional."

Griezmann heeft sinds zijn komst nooit kunnen overtuigen in Camp Nou. De Fransman noteerde acht doelpunten in La Liga en veertien goals in alle competities. Dinsdag gaf Setién de voorkeur aan Riqui Puig, die samen met Lionel Messi en Luis Suárez de aanval vormde.

Trainer Quique Setién heeft niet het idee dat hij moet vrezen voor zijn baan. (Foto: Pro Shots)

'Heb niet het idee dat mijn positie in gevaar is'

Met het gelijkspel tegen Atlético leed Barcelona voor de derde keer in zes wedstrijden tijd puntenverlies. Als koploper Real Madrid donderdag wint van Getafe is de achterstand van de ploeg van Setién op 'De Koninklijke' vier punten met vijf duels te gaan.

Setién heeft ondanks de vormcrisis van Barcelona niet het gevoel dat hij moet vrezen voor zijn baan. "Ik heb totaal niet het idee dat mijn positie in gevaar is", vervolgde de 61-jarige Spanjaard, die in januari werd aangesteld als opvolger van Ernesto Valverde.

"Her is erg jammer dat het seizoen zo verloopt. We lijken steeds meer problemen te krijgen en als we zo doorgaan raakt de titel verder uit zicht. Aan de andere kant: dit Atlético heeft wel een goede ploeg en we zullen hard blijven werken om het tij te keren."

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in La Liga